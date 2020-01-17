Suriyeli yetimler karne sevinci yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeli yetimler karne sevinci yaşadı - Son Dakika

Suriyeli yetimler karne sevinci yaşadı

6 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde eğitim gören Suriyeli 300 yetim öğrenci karnelerini aldı.

Suriyeli yetimler karne sevinci yaşadı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde eğitim gören Suriyeli 300 yetim öğrenci karnelerini aldı.

Şehit Ömer Saadetin Bakır Ortaokulu içerisinde oluşturulan eğitim alanında, Önder Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce eğitimleri üstlenilen Suriyeli yetim çocuklar, karne heyecanı yaşadı.

Öğrencilerin eğitim gördüğü binayı ziyaret eden İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, öğrencilerle bir süre sohbet ederek hem hediyelerini hem de karnelerini takdim etti.

Karne sevinci yaşayan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çeken Şahin ve Sarı, onlara yarı yıl tatilinde iyi dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Gaziantep, Nizip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit Babası hurdalardan mini kamyonet yaptı
Kırmızı ışıkta geçen yayadan ilginç savunma: Ben Avrupa'da kalmış adamım Fenerbahçe'nin Gaziantep maçı kadrosu belli oldu Son dakika: Irak'ın kuzeyinde bir askerimiz şehit oldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:15:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli yetimler karne sevinci yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]