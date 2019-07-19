Son Dakika Haberleri: Suriyeli yetimler oyuncak müzesini gezdi
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Suriyeli yetimler oyuncak müzesini gezdi

1 saat önce

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın organizasyonuyla 30 Suriyeli yetim çocuk Karaköprü Belediyesinin faaliyete geçirdiği oyun ve oyuncak müzesini gezdi.

Suriyeli yetimler oyuncak müzesini gezdi, System.String[]
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın organizasyonuyla 30 Suriyeli yetim çocuk Karaköprü Belediyesinin faaliyete geçirdiği oyun ve oyuncak müzesini gezdi.

Karaköprü Belediyesinin geçen yıl Şanlıurfa'da bir ilk olarak faaliyete koyduğu oyun ve oyuncak müzesi her gün onlarca çocuğu ağırlarken, bu kez Suriyeli yetim çocuklar müzeyi ziyaret etti. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Şanlıurfa Şubesi organizesiyle Şanlıurfa Oyun ve Oyuncak Müzesini anneleriyle ve öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden çocuklar oyuncakları incelerken, bahçedeki çizgi karakter maketleriyle eğlendi.

Çocukların oyun ve oyuncak müzesinde eğlendiğini ve güzel vakit geçirdiklerini söyleyen öğretmenleri, bu hizmet için Karaköprü Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa, Karaköprü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:21 Kaynak: İHA
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