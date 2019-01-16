Son Dakika Haberleri: Suriyeli Yetimlere Gıda ve Yakacak Yardımı

Suriyeli Yetimlere Gıda ve Yakacak Yardımı

1 saat önce

Suriyeli yetimlere gıda ve yakacak yardımı İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru bin yetim ailesine yakacak ve gıda yardımı yapıldıHATAY - Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru bin yetim ailesine İnsan Hak ve...

Suriyeli yetimlere gıda ve yakacak yardımı
İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru bin yetim ailesine yakacak ve gıda yardımı yapıldı

HATAY - Suriye'nin İdlib kenti kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan savaş mağduru bin yetim ailesine İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve Fetih-Der tarafından yakacak malzeme ile gıda yardımı yapıldı.
Suriye içerisindeki sığınmacı kamplarında 7 yılı aşkın bir süredir çadırlarda yaşayan yetim aileleri kış mevsiminin gelmesi ve yağmur yağışlarının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle zor günler geçiriyor.
Sığınmacı kamplarında yaşayan yetim ailelerinin ısınma ile gıda ihtiyaçlarının giderilmesi için İHH ve Fetih-Der tarafından 20 araçlık bir yardım konvoyu organize edildi.
Hazırlanan 210 ton yakacak malzeme ve bin adet gıda kolisi içerikli yardım konvoyu kamplara gönderilmeden önce İHH Babul Hava Lojistik Merkezi'nde uğurlama töreni düzenlendi.
Törende konuşan İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Şuayip Altun, "Kış mevsiminin gelmesiyle yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bin yetim ailesine daha yardım ulaştırmak amacıyla Fetih-Der kurumunun da destekleriyle 20 araçlık bir konvoy daha organize ettik. Yardım araçlarımızda bulunan kömür ve gıda kolilerini yetim ailelerine ulaştıracağız. Bu yardımlar sayesinde yetim ailelerinin kış mevsiminde ısınma ihtiyaçlarını gidererek soğuk hava şartlarından olumsuz etkilenmemelerini sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat ise, yaptığı konuşmada, "Suriye'de iç savaşında etkisiyle kış mevsimi çok zor şartlar altında geçiyor. Birçok kampta çadırlar artık kullanılamaz hale geldi. Ülke içerisindeki savaş mağduru ailelerin daha çok desteğe ihtiyacı var. Tüm hayırseverleri Suriyeli dul, yetim ve mazlum ailelere destek vermeye davet ediyoruz." diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından Suriye'nin Atme, Kerame, Kah ve Sarmada bölgelerindeki sığınmacı kamplarına gönderilen 20 yardım aracı içerisinde bulunan 210 ton yakacak malzeme ile bin adet gıda kolisi savaş mağduru yetim ailelerine dağıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

İdlib, Suriye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DEAŞ'e Katılan Genç Kızı Babası Atla Kaçırarak Kurtardı Suriye Sınırında, Türkiye'nin Kontrolünde Oluşturulması Planlanan Güvenli Bölgenin Detayları Ortaya Çıktı

Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin Usta Sanatçı Müşerref Akay, Katıldığı Programda Hangi Siyasi Partiyi Desteklediğini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:41:50. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Yetimlere Gıda ve Yakacak Yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]