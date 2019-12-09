Suriyeli yetimlere giysi yardımı

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu tarafından, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetimler için kıyafet yardımında bulunuldu.

WEFA Genel Merkez Yardım Sorumlusu Şüheda Cihan, yaptığı yazılı açıklamada, kış yardımları kapsamında Reyhanlı Eğitim Köyü'ndeki 950 çocuğa giyecek yaptıklarını belirtti.

Tüm gün çocuklarla keyifli vakit geçirdiklerini aktaran Cihan, "Yeni kıyafetlerine kavuşan çocuklarımızın mutluluğu görülmeye değerdi. Onları mutlu görmek bizleri daha da sevindirdi. Avrupalı hayırseverlerimizin emanetlerini sahiplerine ulaştırmış olmanın huzurunu yaşıyoruz." ifadesini kullandı.