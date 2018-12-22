Son Dakika Haberleri: Suriyeli Yetimlere Kıyafet Desteği

Suriyeli Yetimlere Kıyafet Desteği

5 saat önce

İHH Güngören Temsilciği Kadın Kolları, İstanbul Güngören Müftülüğü ve Hakca-Der'in ortak çalışması sonucu Hatay'da ikamet eden Suriyeli yetimlere kıyafet yardımı yapıldı.

Suriyeli Yetimlere Kıyafet Desteği, System.String[]
İHH Güngören Temsilciği Kadın Kolları, İstanbul Güngören Müftülüğü ve Hakca-Der'in ortak çalışması sonucu Hatay'da ikamet eden Suriyeli yetimlere kıyafet yardımı yapıldı.

Hatay'da ikamet eden Suriyeli yetimlere İstanbul Güngören Müftülüğü, Hakca-Der ve İHH Güngören Temsilciği Kadın Kolları ortaklığıyla kıyafet yardımı yapıldı.

Suriyeli yetimlere destek olmayı sürdürdüklerini söyleyen İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, "Suriye'deki iç savaş nedeniyle anneleri veya akrabalarıyla Türkiye'ye sığınan Suriyeli yetimlere Güngören Temsilciliğimizin Kadın Kolları, Güngören Müftülüğü ve Hakca-Der işbirliği ile kıyafet desteği verdik. Yetimlerimiz ile bir mağazaya giderek giyecekleri kıyafetleri kendilerinin seçmelerini sağladık. Bu yardım çalışmasından 66 yetimimiz faydalandı. Destek olan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz." dedi.

İHH, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana yetimlere yönelik yardım çalışmaları gerçekleştiriyor. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:22 Kaynak: İHA

Güngören, İHH, Hatay, Yaşam
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