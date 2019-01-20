Suriyeli Yetimlere Kıyafet Yardımı
55 dakika önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 30 Suriyeli yetim çocuğa kıyafet yardımında bulunuldu.
Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde İyilik-Der Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince 30 Suriyeli yetim çocuğa kıyafet yardımında bulunuldu.
Derneğin temsilcisi Fatih
Şilt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların yüzünü güldürmek adına kıyafet dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Kur'an-ı Kerim okuma kursuna devam eden Suriyeli yetim çocuklara kışlık yardımda bulunduklarını belirten Şilt, "İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaşmak için dernek olarak çalışmalarımız sürüyor. İlçe genelinde Suriyeli yetimlere destek olamaya devam ediyoruz. 30 çocuğumuza mont ve kışlık kıyafet dağıttık"dedi.
Şilt, yardımların süreceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 01:03 Kaynak: AA
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