Suriyeli Yetimlere Mont ve Çizme Yardımı

- Suriyeli yetimlere mont ve çizme yardımı İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde bin 146 yetim çocuğa İmont ve çizme dağıtımı yapıldıHATAY - Suriye'nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan bin 146 yetim çocuğa İHH...

- Suriyeli yetimlere mont ve çizme yardımı

İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde bin 146 yetim çocuğa İmont ve çizme dağıtımı yapıldı



HATAY - Suriye'nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan bin 146 yetim çocuğa İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından mont ve çizme dağıtımı yapıldı.

Yapılan dağıtımlardan Suriye'nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan bin 146 yetim çocuk faydalandı.

Selim Tosun, yaptığı açıklamada, Suriyeli savaş mağduru yetimlere destek olmayı sürdürdüklerini söyledi. Hayırseverler tarafından gönderilen mont ve çizmelerin Suriyeli yetimlere dağıtıldığını ifade eden Tosun, "Kış mevsiminin soğuğundan olumsuz etkilenen savaş mağduru yetim çocuklara yönelik yardım çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Adana ilimizdeki bağışçılarımızın vakfımıza göndermiş olduğu mont ve çizmeleri İdlib, Afrin ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan yetimlerimize ulaştırdık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan bin 146 yetimimiz istifade etti. Yetimlerimizin soğuktan korunmalarına ve tebessümlerine vesile olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tosun, Suriyeli savaş mağduru yetimlere yönelik gıda, barınma, eğitim ve sosyal yardım çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kadın Kuaförü Görünümlü Kürtaj Merkezine Baskın! İçeriden Çıkanlar Kan Dondurdu

Yangında Can Pazarı! Mahsur Kalan 2 Gencin Yardımına Esnaf Yetişti

İş Adamının Yakın Koruması, Siteden Araç Çalan Hırsızı Başından Vurarak Öldürdü

Adayların Kesinleşmesinin Ardından Yapılan İlk Ankette, Çarpıcı Sonuçlar Ortaya Çıktı