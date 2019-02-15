Suriyeli, Yolda Bulduğu Cüzdanı Sahibine Teslim Etti

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Karısından Dayak Yiyen Kocanın Sözleri Olay Oldu: Beni Elinden Zor Aldılar

Bakanlık, Aylık Kirası 37 Bin Lira Olan Eğlence Konsol Sistemli Makam Aracı Kiraladı

Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz