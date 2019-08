Suriyeli Zahide nine 7 torunuyla yaşam mücadelesi veriyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye 'ye sığınan ve Şanlıurfa 'nın Suruç ilçesinde ahırdan bozma bir evde 7 torunuyla yaşam mücadelesi veren 75 yaşındaki Zahide Alo, torunlarına anne ve babasının yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.Terör örgütlerinin baskısı nedeniyle Suriye 'nin Cerablus kentinden yaklaşık 5 yıl önce oğlu, gelini ve torunlarıyla Türkiye'ye gelen Zahide Alo, Suruç ilçesinde yaşamaya başladı. 3 yıl önce kalp krizi geçiren gelini Fatma Alo'yu kaybeden Zahide nine, en büyüğü 14, en küçüğü 4 yaşında olan 7 torununun bakımını üstlendi.Evlerinden uzakta zor günler geçiren ve yeniden Suriye'ye dönme kararı alan baba Ahmed Alo, evlerinin durumunu görmek için 1 yıl önce Suriye'ye gitti ancak bir daha geri dönmedi.Oğlu Ahmed'den bir daha haber alamayan ve torunlarıyla baş başa kalan Zahide nine, kirasını ödeyemediği için kaldığı evden de çıkmak zorunda kaldı.Şşimdi Yıldırım Mahallesi'nde ahırdan bozma tek odada torunlarıyla yaşam mücadelesi veren Alo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırseverlerin yardımlarıyla ayakta durduğunu söyledi.En büyük hayalinin Suriye'ye giden oğluna kavuşmak ve torunları için daha iyi bir eve yerleşebilmek olduğunu anlatan Zahide nine, torunlarının anne ve baba sevgisini yaşayamadığını vurguladı.Alo, düzenli bir gelirlerinin olmadığını, zor şartlarda yaşamaya çalıştıklarını dile getirerek, "Maddi durumumuz yok. Kirayı verecek paramız olmadığı için mecburen burada yaşıyoruz. En büyük torunum 14 yaşında. Arada sırada günlük işlere gidiyor. O da devamlı bir iş değil." dedi."En küçük iki torunuma, 'anneniz dedenizin evinde' diyoruz"Zahide nine, yaşının ilerlemiş olması ve sağlık sorunları nedeniyle torunlarına bakmakta zorlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Ayağa kalkmakta zorlanıyorum. Oturduğum yerde torunlarım elimin altında bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Elimden geldiğince soğuk, sıcak bir şeyler pişirmeye çalışıyorum. Bayramlar geliyor, torunlarımın anne babaları yok. Çok zor oluyor. En küçük iki torunum annelerinin öldüğünü bilmiyorlar, onlara 'anneniz dedenizin evinde' diyoruz. Diğer 5 torunum artık anlayıp, bildikleri için 'annemiz gelmedi, babamız gelmedi' diyorlar."Torunlarının babaları ve anneleri olmadığı için buruk bir bayram geçirdiğini söyleyen Zahide nine, torunlarının gözünün sürekli yolda olduğunu vurguladı."Anneme ve babama sarılmayı özledim"11 yaşındaki Mahmut Alo da anne ve babasını çok özlediğini dile getirerek, "Onları çok seviyorum. Annem ve babama sarılmayı özledim. Hiç değilse babam yanımızda olsaydı, bize bakardı. Yaşlı ninemiz bize bakıyor. Annemiz gibi bize bakıyor. Ahırda yaşıyoruz, korkudan uyuyamıyoruz. Bizim de güzel bir evimizin olmasını istiyoruz." dedi.