SURİYELİ ZELİHA'NIN ÖLÜMÜ POLİSE 3 YIL 4 AY HAPİS - Son Dakika

SURİYELİ ZELİHA'NIN ÖLÜMÜ POLİSE 3 YIL 4 AY HAPİS

BAĞCILAR'da 4 yıl önce iki kişiyle kavga ettiği sırada beylik tabancasından çıkan kurşunla 7 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne neden olan polis memuru A.A.'ya 'Bilinçli taksirle öldürme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

BAĞCILAR'da 4 yıl önce iki kişiyle kavga ettiği sırada beylik tabancasından çıkan kurşunla 7 yaşındaki Suriyeli Zeliha Cumo'nun ölümüne neden olan polis memuru A.A.'ya 'Bilinçli taksirle öldürme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık A.A. ve sanık avukatı katıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık A.A.'ya 'Bilinçli taksirle öldürme suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, A.A.'nın diğer müşteki-sanıklar olan R.A. ve C.A.'ya karşı işlediği iddia edilen 'Kasten yaralama suçunun ise meşru müdafaa sınırları içerisinde geliştiğine kanaat getirerek beraatine karar verdi.

Davanın diğer tutuksuz müşteki sanıkları R.A. ve C.A. ise üzerlerine atılı 'Basit yaralama suçundan ayrı ayrı 2 bin'er lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca para cezasını erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bağcılar'da 18 Mayıs 2016 tarihinde meydana gelen olayda polis memuru A.A ile R.A. ve C.A.'ın arasında tartışma çıktığı anlatılmıştı. Çıkan tartışma sonucunda polis memurunun tabancasından çıkan kurşunla olay yerinden geçen Suriyeli Zeliha Cumo sağ göğüs hizasında aldığı mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği anlatılmıştı. İki merminin isabet ettiği C.A. hayati fonksiyonlarını beşinci derecede etkileyecek şekilde yaralandığı, kavga olayından dolayı da R. A.'nın da yaralandığı belirtilmişti. A.A.'nın Olası kasıtla öldürme,Olası kasıtla yaralama,Kasten öldürmeye teşebbüs,Korku,kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme suçlarından 39 yıl 3 aydan 61 yıla kadar hapsi istenmişti. Müşteki-şüpheli tutuksuz R. A. (32) ve C.A. (25) kardeşlerin de Kasten yaralama suçundan 4'er aydan 1'er yıla kadar hapsi isteniyordu.

Bağcılar, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 14:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SURİYELİ ZELİHA'NIN ÖLÜMÜ POLİSE 3 YIL 4 AY HAPİS - Son Dakika
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