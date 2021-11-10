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Suriyeliler, 4 Filistinliyi fidye için rehin alıp 1 hafta boyunca İstanbul'da esir tuttu - Son Dakika

Suriyeliler, 4 Filistinliyi fidye için rehin alıp 1 hafta boyunca İstanbul'da esir tuttu

10.11.2021 11:17

Suriyeli kişiler, Almanya'ya götürme vaadiyle kandırdıkları 4 Filistinliyi fidye için Arnavutköy'de bir eve götürerek 1 hafta boyunca esir tuttu. Ailelerinden kişi başına 10 bin dolar para istenen Filistinliler, bu paranın gelmeyeceğini anlayınca çareyi evin balkonundan atlayarak kaçmakta buldu. Filistinli 4 kişiden 2'si kaçarak kayıplara karışırken, vücutlarındaki kırıklar sebebiyle hareket edemeyen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Suriyeli 4 kişi ise her yerde aranıyor.

Almanya'ya götürme vaadiyle kandırılan Filistin uyruklu 4 kişi, fidye için Arnavutköy'de bir eve götürülerek 1 hafta boyunca işkenceye maruz bırakıldı. 1 hafta boyunca Arnavutköy'de bir evde rehin tutulan ve işkenceye maruz bırakılan Filistin uyruklu 4 kişi, rehin tutuldukları evin balkonundan atlayarak kurtulmayı başardı.

REHİN TUTULAN FİLİSTİNLİLER BALKONDA ATLAYARAK KAÇTI

Balkondan atlayan Filistinli 4 kişiden 2'si kaçarak kayıplara karışırken, diğer 2 kişi ise kırılan bacakları nedeniyle sokakta yaralı halde vatandaşlardan yardım istedi. Yerde yatan yaralı Filistinlileri gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

REHİN ALAN SURİYELİLER KAYIPLARA KARIŞTI

Hastaneye kaldırılan yaralı 2 Filistinlinin bacaklarında ve bellerinde kırıklar olduğu tespit edilirken, Filistinlileri 1 hafta boyunca rehin tutan Suriye uyruklu 4 kişi ise otomobilleriyle olay yerinden kaçtılar.

Yer: İstanbul! Suriyeliler, 4 Filistinliyi fidye için rehin alıp 1 hafta boyunca esir tuttu

1 HAFTALIK ESARETTEN FİLM GİBİ KAÇIŞ

Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde 8 Kasım sabahı meydana gelen olayda, sokakta yerde acı içerisinde yatan 2 kişiyi gören mahalle sakinleri, yarımına koştukları 2 kişiden birinin her iki bacağı ve belinin kırıldığını, diğerinin ise bacakları ve bir kolunun kırıldığını fark etti. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 2 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekiplerinin yaptıkları incelemede, 3 katlı binanın 2'nci katındaki balkondan 4 kişinin atladığı, atlayan 4 kişiden 2'sinin yaralanamadan kaçtığını tespit etti.

Yer: İstanbul! Suriyeliler, 4 Filistinliyi fidye için rehin alıp 1 hafta boyunca esir tuttu

ALMANYA'YA GİTME HAYALLERİ SONLARI OLUYORDU

İfadeleri alınan Filistin uyruklu Omar Al Hasan ve Hüseyin El Bedevi, yaklaşık 1 hafta önce yine Filistinli olan arkadaşları Halit Hasan ve Macit Hasan ile Taksim'de dolaştıkları sırada Suriye uyruklu 4 kişiyle tanıştıklarını söyledi. Hasan ve Bedevi, bir süre yeni arkadaşları ile vakit geçirdikten sonra Almanya'ya gitme hayallerini anlattıkları Suriyeli 4 kişinin kendilerine yardım edeceklerini söyleyerek Arnavutköy'deki eve getirdiklerini belirtti.

KİŞİ BAŞI 10 BİN DOLAR FİDYE İSTEDİLER

Hasan ve Bedevi'nin anlatımına göre daha sonra şunlar yaşandı; Arnavutköy'deki eve geldiklerinde Filistinli 4 kişinin el ve ayaklarını bağlayan Suriyeli 4 kişi, 1 hafta boyunca 4 Filistinliye işkence yaptı. Rehin tuttukları kişilerin Filistin'deki ailelerini görüntülü arayarak kişi başı 10 bin dolar fidye isteyen Suriyeli çete üyeleri, ailelere de 8 Kasım tarihine kadar süre tanıdı.

Yer: İstanbul! Suriyeliler, 4 Filistinliyi fidye için rehin alıp 1 hafta boyunca esir tuttu

AİLELERİ PARAYI GÖNDERMEYİNCE BALKONDAN ATLADILAR

Tanınan sürenin son gününde Filistin'deki ailelerinin fidyeyi göndermeyeceklerini anlayan 4 kişi, kendilerini rehin tutan kişilerin bir anlık dalgınlığından yararlanarak rehin tutuldukları evin balkonuna çıkarak sokağa atladı. Sokağa atlayan 4 Filistinliden 2'si yaralanarak yerde acı içinde kıvranmaya başladı. Diğer 2 Filistinli ise kaçarak sokaktan uzaklaştı ve kayıplara karıştı. Sokakta acı içinde kıvranan 2 kişiyi gören vatandaşlar, yaralı Filistinlilerin yardımına koşarken, Filistinlileri 1 hafta boyunca rehin alan ve işkence yapan Suriyeli 4 kişi ise evden çıkarak sokakta park halindeki 2 araca binerek olay yerinden kaçtılar.

KAÇIŞ ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaralı Filistinlilerin yerde acı içinde kıvrandıkları ve daha sonra ambulansla hastaneye götürüldükleri o anlar cep telefonu kameraları tarafından kaydedilirken, Filistinlileri rehin tutan 4 Suriyelinin kaçış anları ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Yer: İstanbul! Suriyeliler, 4 Filistinliyi fidye için rehin alıp 1 hafta boyunca esir tuttu

KAÇAN REHİNELERDEN 2'SİNDEN HABER ALINAMIYOR

4 Filistinlinin 1 hafta boyunca rehin tutulduğu evde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, teleskopik jop, seyyar kamera, toplamda 810 Türk Lirası ve 20 dolar para ele geçirildi. Polis şimdi her yerde Filistinlileri Almanya'ya götürme vaadiyle kandırarak rehin alan ve ailelerinden fidye isteyen Suriyeli 4 kişiyi ve evin balkonundan kaçtıktan sonra kayıplara karışan diğer 2 Filistinliyi arıyor.

Yer: İstanbul! Suriyeliler, 4 Filistinliyi fidye için rehin alıp 1 hafta boyunca esir tuttu

"SİLAH DAYADIKLARI İÇİN BALKONDAN ATLAMIŞLAR"

Mahallelerinde yaşanan olaya şahit olan Sibgetullah Turnagül, "Sabah dükkanımı açtıktan sonra sokaktan bir ses geldiğini duydum. Çıktım baktım iki kişi yerde yatıyor. Hemen koştum onlara müdahale ettim bacakları ve ayakları kırılmıştı. Ekiplere haber verdik hemen gelip müdahale ettiler. Ben ne olduğunu sormaya çalıştım ama dillerinden pek anlamıyordum. Kendilerine silah dayadıklarını ve korkup camdan atladıklarını söylediler ama ne olduğunu tam bilmiyorum. İki, üç gündür burada rehin tutmuşlar herhalde. Ambulans ve polis hemen geldi ilgilendi bana parmağı ile 2 gün dedi ve silah işareti yaptılar" dedi.

EV SAHİBİ: HİÇ ŞÜPHELENMEDİK

Olay sonrası kaçan ve aralarından birisinin de kendi kiracısı olduğunu söyleyen ev sahibi Nevruz Tazegül ise, "Sabah erken saatlerinde ben büfede oturuyordum ses duyup hemen gittim. 2 kişi yerde yatıyordu, ekipler geldi hemen alıp götürdüler. Benim Suriyeli kiracılarımın evinden atlamışlar. Benim evimde 2 senedir oturuyordu ve asla bir sıkıntı olmadı ama yaralıların durumları iyi değildi. Ben bir şeyden şüphelenmedim. Her zamanki halleri vardı. Silah tehdidi falan olduğunu söylediler, dillerinden anlamıyoruz ama diğerleri de arkadan kaçmış. 4 kişilermiş, biz yaralılar ile ulaşırken kaçmışlar" dedi.

Suriyeliler, 4 Filistinliyi fidye için rehin alıp 1 hafta boyunca İstanbul'da esir tuttu

Filistin, Suriyeli, Almanya, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriyeliler, 4 Filistinliyi fidye için rehin alıp 1 hafta boyunca İstanbul'da esir tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeliler, 4 Filistinliyi fidye için rehin alıp 1 hafta boyunca İstanbul'da esir tuttu - Son Dakika
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