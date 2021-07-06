Suriyeliler bayram için akın akın ülkelerine gidiyor - Son Dakika

Türkiye'de bulunan Suriyeliler, Kurban Bayramı için Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan ülkelerine gidiyor.

Suriyeliler, Kilis Valiliğinin izni ile Suriye'nin Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı harekat bölgeleri ile diğer diğer şehirlerine gitmek için online randevu sistemine kayıt oluyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü yaşlı ve engelli Suriyelilere ülkelerine geçişte öncelik tanıyor. Görevliler, yaşlı ve engellerin geçişlerinde bizzat yardımcı oluyor. Bu sabah itibariyle Kilis'ten bin civarında Suriyeli ülkesine giderken, işlemlerin hızlı yapılması sonucu izdiham yaşanmadı. Göç İdaresi tarafından 7 büyük çadırın kurulduğu alanda bütün tedbirlerin alındığı bildirildi.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriyelilerin ülkesine gitmelerine izin veriliyor. 6 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler, online randevu sisteminde kayıtlı ise ülkelerine gitmelerine izin veriliyor. Yoğunluk ve izdiham yaşanmaması için rezerv çadırlarda Suriyeliler bekletiliyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan kayıt işlemlerinden sonra Suriye'ye tahsis edilen otobüsler ile ülkelerine gidiyor. Güvenlik güçleri, Öncüpınar Sınır Kapısı bayramlaşma alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak, önceki yıllarda yaşanan olumsuzlukların yaşanmaması için çalışıyor. Kurban Bayramı için Suriyelilerin 5 Temmuz - 18 Temmuz tarihleri arasında ülkelerine gitmelerine izin verileceği bildirildi. Kilis Valisi Recep Soytürk koordinesinde Vali Yardımcısı Mesut Tabakcıoğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Hasan Kahraman ile Göç İdaresi Şube Müdürü Ahmet Çelebi'nin, Suriyelilerin ülkelerine sorunsuz geçmesi için bizzat sahada bulunduğu bildirildi. - KİLİS