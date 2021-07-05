SURİYELİLER, BAYRAM İÇİN ÖNCÜPINAR'DAN ÜLKELERİNE GİTMEYE BAŞLADI - Son Dakika

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KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan randevu ile geçişlere başladı.

Bayramda ülkelerinde olmak isteyen Suriyeliler, Kilis Valiliği'ne kayıt yaptırdı. Başvuruların alınmasının ardından geçiş izni verilen Suriyeliler, randevu doğrultusunda ülkelerine gitmeye başladı. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden başvuru yapan Suriyeliler, bu sabahtan itibaren Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan işlemlerini yaptırarak, ülkelerine geçmeye başladı. Geçişlerin 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi.