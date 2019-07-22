Son Dakika Haberleri: Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor
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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

44 dakika önce

Suriyelilerin Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri başladı.

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor, System.String[]
Suriyelilerin Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri başladı.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne geldi.
Gümrük girişindeki polis ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini yapıyor.
Ardından gümrük sahasına alınan Suriyelilerin eşyaları x-ray cihazıyla aramadan geçiriliyor.
Günlük ortalama 3 bin Suriyelinin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkesine bayram kutlaması için gitmesi ön görülürken, geçişlerin 9 Ağustos tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.
Kurban Bayramı, Cilvegözü, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:55 Kaynak: AA
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