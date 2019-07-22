Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor
44 dakika önce
Suriyelilerin Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri başladı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:55 Kaynak: AA
Suriyelilerin Kurban Bayramı
dolayısıyla Hatay
'ın Reyhanlı
ilçesindeki Cilvegözü
Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri başladı.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye
'ye sığınan Suriyeliler, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne geldi.
Gümrük girişindeki polis ve gümrük muhafaza görevlileri, ilk kabul sırasında Suriyelilerin kimlik ve bavul kontrollerini yapıyor.
Ardından gümrük sahasına alınan Suriyelilerin eşyaları x-ray cihazıyla aramadan geçiriliyor.
Günlük ortalama 3 bin Suriyelinin Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkesine bayram kutlaması için gitmesi ön görülürken, geçişlerin 9 Ağustos tarihine kadar devam edeceği öğrenildi.
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