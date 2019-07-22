Son Dakika Haberleri: Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor
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Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor

1 saat önce

Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri başladı.

Suriyeliler bayram için ülkelerine gidiyor, System.String[]
Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri başladı.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yanlarına aldıkları eşyalarla sabah saatlerinden itibaren sınır kapısı önüne geliyor.
Polis, jandarma ve gümrük muhafaza görevlileri, kimlik bilgeleri ve bavul kontrollerini yaptığı Suriyelilerin geçişini sağlıyor.
Öte yandan kademeli olarak hazırlanan 6 kontrol noktasında, Suriyelilerin yanlarında getirdikleri bavul ve eşyalar köpeklerle aranıyor.
22 Temmuz itibariyle başlayan geçişlerin 9 Ağustos'a kadar devam edeceği öğrenildi.
Kurban Bayramı, Cilvegözü, Reyhanlı, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:55 Kaynak: AA
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