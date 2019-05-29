Son Dakika Haberleri: Suriyeliler bayram tatili için ülkesine gitti
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Suriyeliler bayram tatili için ülkesine gitti

18 dakika önce

Ramazan Bayramı için geçişlerin sürdüğü sınırlardan bugüne kadar 12 bin 817 Suriyeli, yakınlarıyla bayramlaşmak üzere ülkesine giriş yaptı.

Suriyeliler bayram tatili için ülkesine gitti, System.String[]
Ramazan Bayramı için geçişlerin sürdüğü sınırlardan bugüne kadar 12 bin 817 Suriyeli, yakınlarıyla bayramlaşmak üzere ülkesine giriş yaptı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53 
Ekonomi
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