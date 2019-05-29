Suriyeliler bayram tatili için ülkesine gitti
18 dakika önce
Ramazan Bayramı için geçişlerin sürdüğü sınırlardan bugüne kadar 12 bin 817 Suriyeli, yakınlarıyla bayramlaşmak üzere ülkesine giriş yaptı.
Ramazan Bayramı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:53
için geçişlerin sürdüğü sınırlardan bugüne kadar 12 bin 817 Suriyeli, yakınlarıyla bayramlaşmak üzere ülkesine giriş yaptı.
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