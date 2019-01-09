Son Dakika Haberleri: Suriyeliler Cep Telefonuyla Kayıt Altına Alınıyor

Suriyeliler Cep Telefonuyla Kayıt Altına Alınıyor

1 saat önce

Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen vatandaşlar, polislerce tek tek cep telefonuyla fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınıyor.

Suriyeliler Cep Telefonuyla Kayıt Altına Alınıyor, System.String[]
Suriye'de süren iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen vatandaşlar, polislerce tek tek cep telefonuyla fotoğrafları çekilerek kayıt altına alınıyor.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri Suriye'de yaklaşık 8 yıldır devam eden iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Suriyelilerin kayıt altına alınması için çalışmalarına hız verdi. Ekipler Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'ndeki Suriyelilerin yaşadığı çadırlara giderek burada kontrol yaptı. Polis 500 kişiyi tek tek kontrol edip cep telefonuyla fotoğraflarını çekerek kayıt altın aldı.

Suriye'den Adana'ya yasa dışı yollarla gelen Suriyeli vatandaşlar ise yasal işlem yapılması için Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:08 Kaynak: İHA

Suriye, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aç Kalan Çakallar Şehir Merkezine İndi Fenerbahçe'nin Yeni Transferi Sadık: Dünyaya Gözümü Fenerbahçeli Açtım

4 Yıl Aradan Sonra Adana'ya Yağan Karı İzleyen Vatandaş: Bu Beyaz Yağmur mu İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 11:50:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeliler Cep Telefonuyla Kayıt Altına Alınıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]