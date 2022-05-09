"Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi - Son Dakika
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"Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi

09.05.2022 10:24
"Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi

Katıldığı programda Suriyelilerle ilgili merak edilen soruları yanıtlayan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?" ve "Seçimde oy kullanacaklar mı? gibi soruları yanıtladı.

24 TV'de Esra Elönü'nün sunumuyla ekrana gelen 'Arafta Sorular' programına konuk olan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ülkemizde yaşayan Suriyelilerle ilgili en çok merak edilen 14 soruya yanıt verdi.

  • DEVLETTEN MAAŞ ALIYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Hayır almıyorlar. Sadece Avrupa Birliği'nin (AB) desteklediği Kızılay kart üzerinden 155 liralık bir destek alıyorlar, bunu da AB fonluyor. Türkiye'den kimsenin maaş aldığı yok.

  • İSTEDİKLERİ ÜNİVERSİTEYE SINAVSIZ GİREBİLİYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Hayır, tıpkı diğer yabancılar gibi...

  • DEVLET ÜNİVESİTELERİNE GİDEN HER SURİYELİYE BURS VERİLİYOR MU?

İsmail Çataklı: Kesinlikle doğru değil, sonuçta herkes kendi imkanlarıyla okumaya çalışıyor.

  • ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ ÖDÜYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Cevap vermeme gerek var mı...

  • ARABALARI İÇİN VERGİ ÖDÜYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Ödüyorlar.

  • ESNAFLAR VERGİ VERİYOR MU?

İsmail Çataklı: Tüm vergi mevzuatına onlar da dahil.

  • SU, ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ FATURASI ÖDÜYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Öyle birini bulurlarsa biz de tanışmış oluruz.

  • TELEFON FATURALARINI DEVLET Mİ ÖDÜYOR?

İsmail Çataklı: Nezaketen yanlış diye söyleyeyim...

  • HASTANELERDE SIRA BEKLİYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Herkes gibi bekliyorlar. Öncelik sırasını Sağlık Bakanlığı belirliyor. Böyle bir şey olabilir mi.

  • 5 YIL SONRA TÜRK VATANDAŞIU OLABİLECEKLER Mİ?

İsmail Çataklı: Kesinlikle doğru değil. Biliyorsunuz 5 yıllık bekleme süreleri var ama bu geçici koruma o süreden sayılmıyor. Geçici koruma altında 30 yıl da bekleseniz '5 yılım doldu beni vatandaş yapın' diyemezler.

  • SEÇİMLERDE OY KULLANACAKLAR MI?

İsmail Çataklı: Seçimlere sadece Türk vatandaşları katılabiliyor... Bu olay 2011'de başladı. 11'inci yılına geliyoruz vatandaş olan toplam Suriyeli sayısı 200 bin.

  • MEMUR OLARAK İŞA ALINIYORLAR MI?

İsmail Çataklı: Mümkün değil. Devlet memurları kanununun ilgili maddesi 'Türk vatandaşı olmak' diye başlar.

  • OKULLARA SURİYELİ ÖĞRETMENLER ATANIYOR MU?

İsmail Çataklı: UNICEF'in desteklediği bir program var. Destek personeli alınıyor, bir tür tercüman gibi. Bunlar hiçbir şekilde derslere girmiyor ve çoğunluğu Türkmenlerden oluşuyor. Suriyeli öğrencilerin başta iletişim olmak üzere okullarda uyumunu temin edebilmek amacıyla geliştirilmiş bir program. Sadece destek personeli olarak bulunuyorar. Onu da UNICEF fonluyor, sayısının da 2 bin 500 civarında olması lazım.

  • SURİYELİ AİLELER ÇOCUKLARINI İSTEDİKLERİ OKULA KAYIT YAPTIRABİLİYOR MU?

İsmail Çataklı: Hayır, Türk vatandaşları nasıl bir sisteme dahilse onlar da öyle yapıyor.

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Son Dakika Güncel 'Suriyeliler devletten maaş alıyor mu?' sorusuna İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı cevap verdi - Son Dakika


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