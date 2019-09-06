'Suriyeliler'e Kapıları Açarız'
1 saat önce
Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyanın Suriyeli mültecilerle ilgili politikasının yetersiz olduğundan şikayet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son Kasım 2016 yılında dile getirdiği "daha da ileri giderseniz kapıları açarız" yaklaşımını yineledi.
Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyanın Suriyeli mültecilerle ilgili politikasının yetersiz olduğundan şikayet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son Kasım 2016 yılında dile getirdiği "daha da ileri giderseniz kapıları açarız" yaklaşımını yineledi
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:01
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