'Suriyeliler'e Kapıları Açarız'

Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyanın Suriyeli mültecilerle ilgili politikasının yetersiz olduğundan şikayet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son Kasım 2016 yılında dile getirdiği "daha da ileri giderseniz kapıları açarız" yaklaşımını yineledi