Son Dakika Haberleri: 'Suriyeliler'e Kapıları Açarız'
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'Suriyeliler'e Kapıları Açarız'

1 saat önce

Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyanın Suriyeli mültecilerle ilgili politikasının yetersiz olduğundan şikayet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son Kasım 2016 yılında dile getirdiği "daha da ileri giderseniz kapıları açarız" yaklaşımını yineledi.

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Başta Avrupa Birliği olmak üzere tüm dünyanın Suriyeli mültecilerle ilgili politikasının yetersiz olduğundan şikayet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en son Kasım 2016 yılında dile getirdiği "daha da ileri giderseniz kapıları açarız" yaklaşımını yineledi

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 09:01 
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