Suriyeliler için 1.5 milyar euro geliyor
58 dakika önce
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar euronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim" açıklamasında bulundu.
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar euronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:15
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