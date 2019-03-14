Son Dakika Haberleri: Suriyeliler için 1.5 milyar euro geliyor

Suriyeliler için 1.5 milyar euro geliyor

58 dakika önce

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar euronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim" açıklamasında bulundu.

Suriyeliler için 1.5 milyar euro geliyor, System.String[]
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "Türkiye'deki Suriyeliler için ikinci 3 milyar euronun 1.5 milyarını aktaracağımızı teyit etmek isterim" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:15 

Türkiye, Avrupa Birliği, Ekonomi
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