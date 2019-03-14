Son Dakika Haberleri: Suriyeliler İçin İstihdam Protokolü

Suriyeliler İçin İstihdam Protokolü

20 dakika önce

Türk Kızılayı Gaziantep Toplum Merkezi ile Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği arasında Suriyeli mülteciler ve Yerel topluluklar için istihdam odaklı mesleki eğitim programı protokolü imzalandı.

Suriyeliler İçin İstihdam Protokolü, System.String[]
Türk Kızılayı Gaziantep Toplum Merkezi ile Gaziantep Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği arasında Suriyeli mülteciler ve Yerel topluluklar için istihdam odaklı mesleki eğitim programı protokolü imzalandı.

Türk Kızılayı Gaziantep Toplum Merkezi Yöneticisi Salih Doğan ile Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ortak bir protokol imzalayarak mültecilere yönelik mesleki eğitim programını hayata geçirdi. Meslek edindirme kursları kapsamında yüzde yirmi istihdam garantisi sağlanırken ahşap işlemeciliği, doğalgaz tamirciliği, otomotiv elektrikçiliği ve çelik kaynakçılığı gibi kurslarda eğitim verilecek.

Protokol imza töreninde açıklamalarda bulunan Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, "Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Kızılayı Gaziantep Toplum Merkezi arasında güzel bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu projemizin amacı Suriyeli mülteciler ve Yerel topluluklar için istihdam odaklı mesleki eğitim projesidir. Bu projemizle 80 kursiyerimiz olacak, bunların 10'u Türk, 70'i ise Suriyelilerden oluşacak. Bu kapsamdan ahşap işlemeciliği, doğalgaz tamirciliği, otomotiv elektrikçiliği ve çelik kaynakçılığı mesleklerinde çalışmalar yapılacak. Kurslarımız 6 ay süreli olarak devam edecek" dedi.

Türk Kızılayı Gaziantep Toplum Merkezi Yöneticisi Salih Doğan ise, "Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Türk Kızılayı Gaziantep Toplum Merkezi arasında yapılan ilk projemiz bu. Umarım bunun devamı gelir. Bu kapsamda ilk hedefimiz Suriyeli mülteciler ve Yerel topluluklar arasında kültürel uyumu sağlamayı amaçlıyoruz. İki tarafın da destekleri ve katkılarıyla başladık bu projeye" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Küsbeoğlu ve Doğan tarafından iş birliği protokolü imzalandı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

Türk Kızılayı, Gaziantep, Güncel
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