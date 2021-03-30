Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,4 milyar dolar yardım taahhüdü - Son Dakika

Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,4 milyar dolar yardım taahhüdü

30.03.2021 22:11
Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,4 milyar dolar yardım taahhüdü, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğinin (AB) Suriyelilere destek için düzenlediği konferansta uluslararası camia 6,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğinin (AB) Suriyelilere destek için düzenlediği konferansta uluslararası camia 6,4 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu.

AB Komisyonu Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, video konferans yöntemiyle yapılan "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 5. Brüksel Konferansı'nın bitiminde toplam taahhüt miktarını açıkladı.

Lenarcic, konferansa katılan ülkeler ve uluslararası kuruluşların toplam yardım taahhüdünün 6,4 milyar dolar (5,3 milyar avro) olduğunu bildirdi.

Bu miktarın 4,4 milyar dolarının 2021 için hibe olduğunu belirten Lenarcic, 2 miyar doların ise 2022 yılı içinde hibe olarak verileceğini söyledi.

Lenarcic, uluslararası mali kuruluşların hibelere ek olarak 7 milyar dolar imtiyazlı kredi vermeyi kabul ettiğini kaydetti.

Almanya'dan 2 milyar dolar

BM yetkilileri, 13 milyondan fazla Suriyelinin acil insani yardıma ihtiyacı bulunduğunu belirterek, konferansta 10 milyar dolar yardım taahhüdüne ulaşılmasını hedefliyordu.

Bunun 4,2 milyar dolarının Suriye içinde yaşayanlar, 5,8 milyar dolarının ise bölge ülkelerinde sığınmacı durumundaki Suriyeliler için kullanılması amaçlanıyordu.

Bu yılki konferansta Almanya 1,7 milyar avro (2 milyar dolar) yardım sözü verdi. AB'nin taahhüdü 560 milyon avro (656 milyon dolar), ABD'ninki 596 milyon dolar, Katar'ınki ise 100 milyon dolar oldu. İngiltere 280 milyon dolar, Kanada 50 milyon dolar, İspanya 23 milyon dolar, İrlanda 27 milyon dolar taahhütte bulunurken Birleşik Arap Emirlikleri 30 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı.

BM ve AB'nin geçen yıl düzenlediği yardım konferansında 6,9 milyar avro (geçen yılın kuruyla 7,7 milyar dolar) taahhüt edilmişti.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Suriye, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,4 milyar dolar yardım taahhüdü - Son Dakika


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