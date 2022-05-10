Suriyeliler için uluslararası camiadan 6,7 milyar dolar yardım taahhüdü - Son Dakika

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Suriye konulu konferansta uluslararası toplum 6,7 milyar dolar yardım taahhüdünde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, AB tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen "Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi Konferansı" başlıklı 6'ncı Brüksel Konferansı'nın bitiminde toplam taahhüt miktarını açıkladı.

Varhelyi, konferansa katılan ülkeler ve uluslararası kuruluşların toplam yardım taahhüdünün 6,7 milyar dolar olduğunu bildirdi.

Bu miktarın 4,3 milyar dolarının 2022 için hibe olduğunu belirten Varhelyi, 2,4 milyar doların ise 2023 yılı içinde hibe olarak verileceğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konferansın başında AB'nin geçen sene 2022 için 560 milyon avro ayırdığını, şimdi ise buna ek 1 milyar avro taahhüt ettiğini duyurmuştu.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield da ülkesinin bu yıl Suriyelilere 800 milyondan dolardan fazla yardım yapacağını açıklamıştı.

Geçen seneki konferansta 5,3 milyar avro (6,4 milyar dolar) taahhüt edilmişti.

Rusya davet edilmedi

Konferansa AB kurumları ile üye ülkelerinin yanı sıra BM de dahil olmak üzere 55 ülke ve 22 uluslararası kuruluşun dışişleri bakanları ve temsilcileri katıldı.

Rusya, Ukrayna'daki saldırganlığı nedeniyle davet edilmezken bu nedenle daha önce 5 kez BM ile ortaklaşa düzenlenen konferans, bu kez yalnızca AB himayesinde yapıldı.