Suriyeliler İdlib'deki saldırıları protesto etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyeliler İdlib'deki saldırıları protesto etti - Son Dakika

Suriyeliler İdlib'deki saldırıları protesto etti

6 saat önce

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'de gerçekleştirdiği saldırılar, Hatay'da Suriyeliler tarafından protesto edildi.

Suriye'de, Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib'de gerçekleştirdiği saldırılar, Hatay'da Suriyeliler tarafından protesto edildi.

Merkez Antakya ilçesi Milli İrade Parkı'nda bir grup Suriyeli, İdlib'deki saldırıları protesto etmek için toplandı.

Grup adına açıklama yapan Suriyeli Adnan Şuguri, İdlib'de son günlerde yaşanan bombardımanlara Türkiye dışında tüm dünyanın sessiz kaldığını söyledi.

Saldırıların son bulmasını dileyen Şuguri, "Nerede insan hakları, nerede insanlık, nerede Arap dünyası, nerede bu Müslümanlar, bu katliama ne kadar sessiz kalacaksınız?" dedi.

Yaklaşık bir hafta önce Maaret El Numan bölgesinde yapılan saldırıda ayağından yaralanan Suriyeli Muhammed Al Mahir de bombardıman sırasında annesini, babasını ve iki kardeşini kaybettiğini, İdlib'deki milyonlarca insanın can güvenliği bulunmadığını ifade etti.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriyeliler, bir süre saldırılar aleyhinde slogan attıktan sonra dağıldı.

Suriyeliler İdlib'deki saldırıları protesto etti

Suriye, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esad rejimi İdlib'e hava ve kara saldırısı düzenledi! 10 ölü, 20'den fazla yaralı var
Akşener, Libya'ya asker gönderme tezkeresine neden 'hayır' dediklerini açıkladı: Ucu açık, belirsiz bir tezkere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım

Son Dakika Haberleri
23:11 Kaza yapan kamyonet, eve çarparak alev aldı: 4 yaralı - Son Dakika
23:10 ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı - Son Dakika
23:09 Otomobil 40 metreden uçtu, üniversiteli genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
23:08 Önce ambulansa çarptı, çaldığı TIR ile yeniden kaza yaptı - Son Dakika
23:04 Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası üyeleri Kızılcahamam'da - Son Dakika
22:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askeri okula saldırı düzenleyen Hafter'e sert tepki: O bir cani! - Son Dakika
22:00 Hastanede darp olayını gerçekleştiren şahsın odadan çıkarken söyledikleri yok artık dedirtti: Oh dövdüm rahatladım - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 23:13:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeliler İdlib'deki saldırıları protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]