Suriyeliler'in kavgası cinayetle bitti

Kayseri'de Suriyelilerin mal taşıma kavgasında bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Kayseri Hal Kompleksi'nde meydana gelen olayda 19 yaşındaki Yasir Rabia ile 24 yaşındaki Muhammet Ahmet G. ve 19 yaşındaki Eymen G. arasında mal taşıma nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Yasir Rabia aldığı bıçak darbeleri sonrasında hayatını kaybetti.



Olay sonrasında yaralanan Muhammet Ahmet G. ve Eymen G. hastanede tedavi altına alındı.



Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ