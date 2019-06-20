Son Dakika Haberleri: Suriyeliler KKTC üzerinden Güney Kıbrıs'a geçti
Son Dakika Güncel Haber

Suriyeliler KKTC üzerinden Güney Kıbrıs'a geçti

1 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı üzerinden adaya giriş yapan 63 Suriyeli, Güney Kıbrıs'a geçti.

Suriyeliler KKTC üzerinden Güney Kıbrıs'a geçti, System.String[]
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ercan Havalimanı üzerinden adaya giriş yapan 63 Suriyeli, Güney Kıbrıs'a geçti.

Güney Kıbrıs'a "sığınma" başvurusunda bulunan 63 Suriyeli, KKTC makamlarının gözetiminde Ercan Havalimanı'ndan Lefkoşa Ledra Palace sınır kapısı üzerinden Güney Kıbrıs'a geçti. Türkiye üzerinden transit uçuşla KKTC'ye gelen Suriyelilerin KKTC'ye mülteci olarak giriş yaptığı, sonrasında Güney Kıbrıs'a sığınma talebinde bulundukları belirtildi. Suriyelilerin ülkeye giriş yaptıktan sonra Güney Kıbrıs'a geçmek istediklerini beyan etmesi üzerine sürecin başladığı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkilileri tarafından yapılan ön sorgulama ile geçişlerine izin verildiği öğrenildi.

KKTC'ye daha önce gelen Suriyelilerin koşulsuz Türkiye'ye iadesi yapılırken, KKTC Dışişleri Bakanlığının "mülteci kabul kurallarını" değiştirmesi üzerine mültecilerin güneye geçişlerinin önü açılmış oldu.

Geçtiğimiz ay itibariyle başlayan geçişlerde yüzün üzerinde Suriyeli mültecinin Güney Kıbrıs'a geçişine izin verilirken, her gün onlarca Suriyeli daha KKTC'ye gelerek Ercan Havaalanı'ndan Güney Kıbrıs'a geçmeyi bekliyor. - LEFKOŞA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 12:27 Kaynak: İHA
Ercan Havalimanı, Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik kurumunda 600 bin TL'yi zimmetine geçiren 2 kişiye gözaltı Binali Yıldırım: İstanbul seçimi yapıyoruz sözde, herkes burnunu soktu İmparator İbrahim Tatlıses: Tayyip Erdoğan için ölürüm Sağanak yağışın etkili olduğu Beykoz'da göle dönen yolda minibüs mahsur kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 13:52:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeliler KKTC üzerinden Güney Kıbrıs'a geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]