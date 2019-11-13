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Suriyeliler tarımda istihdam ediliyor

7 saat önce

Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, FAO, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" proje kapsamında...

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Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, FAO, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 175 Suriyeli ve Türk kursiyere sertifikaları törenle verildi.


Adana Vali Yardımcısı Murat Süzen, "İstihdam Fuarı" kapsamında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, tarım sektöründe istihdama kazandırılmaları hedeflenen katılımcılara meyve fidanı, turunçgil, örtü altı sebze, süt sığırı yetiştiriciliği, el sanatları ve hediyelik eşya yapımı kurslarının verildiğini söyledi.


FAO Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Ayşegül Sılışık ise tarım sektöründe istihdamı desteklemek amacıyla 8 ilde proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Adana'da 240 bin 320'den fazla Suriyeli yaşıyor. Bu gerçekten tarım potansiyeli büyük il için önemli bir rakam. Amacımız öncelikle istihdamı artırmak. Suriyeli ve Türk vatandaşları tarımda özellikle meslek sahibi yapmak. Burada mesleki eğitimlerimiz bir ayı teorik, iki ayı pratik olmak üzere üç ay sürdü. Her meslek konusu her evin ihtiyacına göre tespit edildi. Bugüne kadar bin 115 kişiye mesleki eğitim verildi. Adana, Gaziantep, Kilis, İzmir, Manisa, Bursa, Mersin ve Şanlıurfa'da bu eğitimleri gerçekleştirdik. Bütün bu iller tarım potansiyeli yüksek yerler" dedi.


Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Gürkan Yaşar'da proje kapsamında eğitime 118 Suriye, 57 Türk vatandaşının katıldığını kaydetti.


Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları verildikten sonra, işveren firmalar ile bağlantı kurmaları sağlandı. - ADANA

Bm Gıda Ve Tarım Örgütü, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:25 Kaynak: İHA
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