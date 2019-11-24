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Suriyeliler topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönmeye başladı
6 saat önce
Otobüs ve araçlarıyla ülkelerine dönen Suriyelilerin sınırdan geçişi El sallayan Suriyeli çocuk Evlerine dönen Suriyelilerin konuşması Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmü nedeniyle göç etmiş Suriyeliler, topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönerek evlerine yerleşmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:30 Kaynak: AA
Otobüs ve araçlarıyla ülkelerine dönen Suriyelilerin sınırdan geçişi
El sallayan Suriyeli çocuk
Evlerine dönen Suriyelilerin konuşması Terör örgütü PKK/ YPG'nin baskı ve zulmü nedeniyle göç etmiş Suriyeliler, topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönerek evlerine yerleşmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Suriyeliler, örgütün gerçek yüzünü de anlattı.
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