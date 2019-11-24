Son Dakika Haberleri: Suriyeliler topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönmeye başladı
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Suriyeliler topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönmeye başladı

6 saat önce

Otobüs ve araçlarıyla ülkelerine dönen Suriyelilerin sınırdan geçişi El sallayan Suriyeli çocuk Evlerine dönen Suriyelilerin konuşması Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmü nedeniyle göç etmiş Suriyeliler, topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönerek evlerine yerleşmeye başladı.

Otobüs ve araçlarıyla ülkelerine dönen Suriyelilerin sınırdan geçişi

El sallayan Suriyeli çocuk

Evlerine dönen Suriyelilerin konuşması Terör örgütü PKK/ YPG'nin baskı ve zulmü nedeniyle göç etmiş Suriyeliler, topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönerek evlerine yerleşmeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Suriyeliler, örgütün gerçek yüzünü de anlattı.

Suriyeliler topraklarına gönüllü ve güvenli olarak dönmeye başladı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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