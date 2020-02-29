Suriyeliler, Türkiye sınırlarına ilerliyor - Son Dakika
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Suriyeliler, Türkiye sınırlarına ilerliyor

6 saat önce

Suriye'de, Esad rejimi saldırılardan kaçan siviller Suriye'nin farklı yerlerden Avrupa'ya gitmek isteğiyle Türkiye sınırlarına gelmeye devam ediyor.

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Suriye'de, Esad rejimi saldırılardan kaçan siviller Suriye'nin farklı yerlerden Avrupa'ya gitmek isteğiyle Türkiye sınırlarına gelmeye devam ediyor.


Suriye'de Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Suriye'nin farklı noktalarında yaşam mücadelesi veren siviller araç kiralayarak ya da yürüyerek sınırlara doğru ilerliyor. Başta İdlib'te olmak üzere Halep ve çevre köylerde yaşayanlar eşyalarını kamyonete yükleyerek yaşadıkları bölgelerden kaçıyor. Türkiye'nin kapıları Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyelilere açmasının ardından, Suriye'deki siviller Avrupa'ya gitmek umuduyla Türkiye sınırına gelmeye devam ediyor.


Esad rejiminin saldırıları nedeniyle köyden köye kaçan siviller uluslararası aktörlerden acil bir çözümün bulması bekliyor. - İDLİB

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:27 Kaynak: İHA
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