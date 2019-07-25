Son Dakika Haberleri: Suriyeliler, Türkiye üzerinden hacca gidiyor
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Suriyeliler, Türkiye üzerinden hacca gidiyor

1 saat önce

TÜRKİYE'de bulunan Suriyeliler ile Suriye'den gelen hacı adayları, hac görevlerini yapmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor.

Suriyeliler, Türkiye üzerinden hacca gidiyor, System.String[]
TÜRKİYE'de bulunan Suriyeliler ile Suriye'den gelen hacı adayları, hac görevlerini yapmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor.
Merkezi Gaziantep'te bulunan Suriye Yüksek Hac Komitesi Müdürü Abdulhalık Derviş, bu yıl hac görevlerini yapmak üzere Türkiye'den bin 800 Suriyeli ile Suriye'den Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı ve Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan gelen 7 bin 700 Suriyelinin Hatay, Gaziantep ve İstanbul Havalimanları'ndan Suudi Arabistan'a gidişlerinin devam ettiğini söyledi. Derviş, şu ana kadar toplam Cilvegözü ve Kilis Öncüpınar Gümrük Kapıları'ndan gelen 2 bin kişinin Suudi Arabistan'a ulaştığını kalan hacı adaylarının gidişlerinin sürdüğünü belirtti.


Suudi Arabistan, Türkiye, Suriye, Hac, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:58 Kaynak: DHA
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