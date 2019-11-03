Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda

ŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad kentinde meydana gelen patlamada ölenlerin ve yaralıların Türkiye'deki yakınları, ülkelerine geçmek için Suriye sınırında geçiş izni bekliyor.

Barış Pınarı harekatı ile terör örgütü PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Suriye'nin Telabyad kentinde dün meydana gelen bombalı saldırıda ölen ve yaralıların yakınları, ülkelerine geçmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki askeri giriş noktasına geldi. İzni olmadığı ülkelerine geçiş yapamayan Suriyeliler, Devletin resmi kurumlarından izin verilmesini bekliyor.

Ülkelerine geçmek isteyen Suriyelilerin sınırda bekleyişi sürüyor