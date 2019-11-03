Son Dakika Haberleri: Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda
Son Dakika Genel Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda

Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda

7 saat önce

Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırdaŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad kentinde meydana gelen patlamada ölenlerin ve yaralıların Türkiye'deki yakınları, ülkelerine geçmek için Suriye sınırında geçiş izni bekliyor.

Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda

ŞANLIURFA - Suriye'nin Telabyad kentinde meydana gelen patlamada ölenlerin ve yaralıların Türkiye'deki yakınları, ülkelerine geçmek için Suriye sınırında geçiş izni bekliyor.

Barış Pınarı harekatı ile terör örgütü PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Suriye'nin Telabyad kentinde dün meydana gelen bombalı saldırıda ölen ve yaralıların yakınları, ülkelerine geçmek için Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki askeri giriş noktasına geldi. İzni olmadığı ülkelerine geçiş yapamayan Suriyeliler, Devletin resmi kurumlarından izin verilmesini bekliyor.

Ülkelerine geçmek isteyen Suriyelilerin sınırda bekleyişi sürüyor

Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda

Genel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



19 yaşındaki genç sırtında içi taş dolu çantasıyla ölüme gitti
Ölümden dönen şarkıcı Gökhan Akar'ın uyandıktan sonraki ilk kelimesi "Annem öğrendi mi?" oldu Evlat katili adam, cezaevi yönetiminden oğlunun cenazesine katılmayı talep etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 18:46:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeliler ülkelerine dönmek için sınırda
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]