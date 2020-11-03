Suriyeliler yeni düzene alışıyor - Son Dakika

Suriyeliler yeni düzene alışıyor

03.11.2020 16:36
Suriyeliler yeni düzene alışıyor, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak hayatın normale döndürüldüğü Telabyad ve Resulayn'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) aracılığıyla düzen yeniden kuruluyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak hayatın normale döndürüldüğü Telabyad ve Resulayn'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) aracılığıyla düzen yeniden kuruluyor.

Terör örgütlerinin bölgeyi terk ederken tahrip ettiği ve kullanılamaz hale getirdiği kamu binaları hızla onarılıp, bölge halkının hizmetine sunulurken, hayatın her alanına dokunan SUDKOM koordinatörlükleri, insani yardımlardan tarım ve hayvancılığa, sosyal etkinliklerden güvenliğe kadar her alanda faaliyetlerini büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

SUDKOM her alanda çalışıyor

Barış Pınarı Bölgesini, Suriye'de en yaşanabilir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren SUDKOM koordinatörlükleri, Telabyad merkezinde 2 fırın, 1 petrol istasyonu, 1 adet toprak saha ve Suriye Milli Ordusu karargah binası ile Suluk beldesinde 1 fırının yapılması için inşaat çalışmalarını başlattı. Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğünün Telabyad Mahalli Meclisi ile koordineli yürüttüğü çalışmalarda yüzde 10 fiziki gerçekleşme sağlandı. SUDKOM koordinesinde Devlet Su İşleri ekiplerinin çalışması sonucu, Telabyad merkeze bağlı Ettayyibe köyü merkezli 53 kilometre uzunluğundaki içme suyu şebekesi aktif hale getirildi. Bölgedeki 25 köyün içme ve kullanma suyu ihtiyacını temin eden kuyunun faaliyete konulması için gerekli çalışmalar DSİ'nin imkanları ile yapıldı.

Kış gelmeden yol sorunu çözülüyor

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla bölgenin her iki ilçe merkezi ve beldelerinde yol yapım ve onarım çalışmalarına hız veren Çevre ve Şehircilik Koordinatörlüğü ekipleri ise, kış gelmeden asfalt çalışmalarını tamamlamaya odaklandı. Gümrük kapılarından başlayarak ilçe merkezindeki kamu binalarına kadar uzayan yolların bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan ekipler, kırsal alanda ihtiyaç bulunan yollarda da stabilize faaliyetlerine devam ediyor.

Kızılay destekleri yüzleri güldürdü

Barış Pınarı Harekatı öncesinde savaş mağdurlarının yanında olan Türk Kızılayı, harekattan sonra da sınır ötesinde insani yardımlar yapmaya devam ediyor. SUDKOM koordinesinde AFAD ve Mahalli Meclisler tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere her türlü insani yardımda bulunan Türk Kızılayı, bu hafta Resulayn'a bağlı Merekiz ve Şekeriye köylerindeki öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Barış Pınarının Resulayn ve Telabyad ilçelerinde kurduğu Sevgi Mağazalarında da muhtaç ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, bu hafta Resulayn'da 15, Telabyad'da 15 ailenin giysi ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşıladı. Toplam 30 aileden 202 kişiye, 300 adet yetişkin, 508 adet de çocuk kıyafeti dağıtımı yaptı.

740 aileye et ulaştırıldı

Barış Pınarı Bölgesinde büyük fedakarlıklarla görev yapan kamu görevlilerinden Diyanet personeli, bir yandan cami ve mescitlerin ihyası için çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da bölgede hizmet verecek görevlilerin eğitimlerine devam ediyor. Bölge halkından seçilen ve yeterli eğitimi bulunan din görevlileri, Şanlıurfa İl Müftülüğü koordinesinde düzenlenen kurslarda başarı gösterdikten sonra camilerde görevlendiriliyor. Kur'an Kurslarının da aktif hale getirildiği bölgede Türkiye Diyanet Vakfı da insanlara destek olmak amacıyla sürekli bölgede bulunuyor.

Bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere insani yardımlar ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı, hafta içinde Resulayn'a gönderilen 50 hisse küçükbaş kurban bağışının dağıtımını gerçekleştirdi. Hayır sahipleri tarafından bağışlanan 50 küçük baş kurbanlığı uygun koşullarda keserek poşetleyen Diyanet Vakfı çalışanları, ihtiyaç sahibi 740 ailenin evlerine et götürmesini sağladı.

Çocuklara yönelik faaliyetlere de önem veren İl Müftülüğü ekipleri, Telabyad merkez camilerinde 40 gün süreyle beş vakit namaza devam eden 300 öğrenciye çeşitli sürpriz hediyeler verdi.

Sportif Faaliyetler Devam Ediyor

Uzun yıllar terör örgütlerinin işgali altında kalarak büyük baskı yaşayan, savaş ortamından etkilenen çocukların ve gençlerin sosyal hayata adapte olmaları amacıyla yapılan çalışmalara büyük önem verilen bölgede, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğü sportif faaliyetler düzenliyor.

Daha önce futbol turnuvaları düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinatörlüğü, Telabyad ve Resulayn'da spor sahaları ve tesisler inşa ediyor. Eski saha ve tesislerde onarım çalışmalarını tamamlayan koordinatörlük, Telabyad'a bağlı Zeybekiye beldesinde voleybol müsabakaları için oluşturulan takımlara, spor malzemeleri dağıtımı yaptı.

Gezici Sinema Etkinliği

Bölgede uzun yıllar okuldan uzak kalan ve Barış Pınarı Harekatının ardından yeniden okullarına kavuşan çocukların savaş travmasını atlatmaları amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen SUDKOM, Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü aracılığıyla bölgedeki okullarda sinema gösterimleri organize ediyor.

Telabyad ve Resulayn'daki okullarda gerçekleştirilen gezici sinema programı kapsamında bu hafta Resulayn'da Hıdır Dreyi, Şehit Mahmut, Aynal Hüsan, Tel Halaf, El Gafiki ilkokullarında çizgi film gösterimleri yaptı. Arapça dublajlı gösterime sunulan filmleri, Resulayn Halk Eğitim Merkezinde de İbni Haldun ve Selman-ı Farisi İlkokulu öğrencileri izleme fırsatı buldular. - ŞANLIURFA

Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Telabyad, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suriyeliler yeni düzene alışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bergüzar Korel, 91 saat sonra enkazdan kurtarılan Ayda'yı izlerken gözyaşlarına hakim olamadı Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı Baby Shark şarkısı 7 milyarı aşan izlenme sayısıyla YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı
Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek         
16:28
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı         
15:07
Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı         
14:44
Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti         
14:40
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi         
14:12
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine Eski eşini boğazını keserek öldürdü, abisine "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" dedi         
12:45
ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi         
12:44
İzmir'de yaşanan tsunamiden yeni görüntüler: Dehşet anları vatandaşlar tarafından görüntülendi İzmir'de yaşanan tsunamiden yeni görüntüler: Dehşet anları vatandaşlar tarafından görüntülendi         
12:23
Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti         
12:16
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak         
11:34
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 16:41:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeliler yeni düzene alışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei