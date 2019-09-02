Son Dakika Haberleri: Suriyelilerden Afrin'de Türkiye'ye teşekkür gösterisi
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Suriyelilerden Afrin'de Türkiye'ye teşekkür gösterisi

28 dakika önce

Suriyeliler, Afrin kentinde Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Suriyelilerden Afrin'de Türkiye'ye teşekkür gösterisi, System.String[]

Suriyeliler, Afrin kentinde Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek amacıyla gösteri düzenledi.


Suriyeliler, Suriye'ye 8 yıldır sahip çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek için bir araya geldiler. Suriyeliler slogan atarak Türkiye'nin yaptığı yardımlardan dolayı minnettarlıklarını dile getirdi.


Gösteride konuşma yapan Süleyman Şah Tugayları Komutanı Muhammed Abu Amşa, "Türk halkına selam olsun. Türkiye ve Suriye halkının ortak tarihi vardır" dedi.


Abu Amşa, "Türkiye bize sınırlarını açtı. yaralılarımızı tedavi etti. Türkiye'de bulunan Suriyeliler, Esad rejiminin kontrol ettiği topraklardan daha fazla. İnsanlara teşekkür etmeden Allah'a teşekkür edemeyiz. Teşekkürler Türkiye. Biz Suriyeliler olarak Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her daim minnettar kalacağız" ifadelerini kullandı.


Aşiret liderleri ve çok sayıda Suriyelinin katıldığı gösteride Türkiye'nin Suriye'deki pozitif rolünün görülmesi gerektiği vurgulandı. - AFRİN

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:11 Kaynak: İHA
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