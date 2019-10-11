Son Dakika Haberleri: Suriyelilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Suriyelilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Suriyelilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

17 dakika önce

Arap Derneği ve Suriye Devrim Koordinasyonu mensubu bir grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Arap Derneği ve Suriye Devrim Koordinasyonu mensubu bir grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Arap Derneği ve Suriye Devrim Koordinasyonu mensupları, Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya geldi.

Katılımcılar "Kanımız da canımız da bir", "Sisi ve Zayed haindir", "PKK terör örgütüdür", "Allah Türk ordusunun yardımcısı olsun", "Terörün kökünü kurutacak Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz" ifadelerinin dövizler taşıdı.

Suriye Devrim Koordinasyonu adına konuşan Türkmen Fadil Salih Fadil, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun yanında olduklarını söyledi.

Çanakkale'de ve tarih boyunca beraber yürüdüklerini ifade eden Fadil, "İnsanlar dün Çanakkale'de beraber can verip toprağa düştülerse bugün de Suriye'de teröre karşı biriz. Dün nasıl beraber yürüdüysek bugün de birbirimize kenetlenerek aynı yolda beraberiz. Asla birbirimizi bırakmayacağız." dedi.

Yürütülen harekatın Kürtlere yönelik olmadığını vurgulayan Fadil, şunları kaydetti:

"Biz terörün karşısındayız derken Kürt kardeşlerimizin karşısında değiliz. Kürt kardeşlerimiz bizimle beraber teröre karşı çatışıyorlar. Bizim hedefimiz hangi ırktan olursa olsun terördür. Bizim hedefimiz, yolumuz bellidir. Terör yok edilecek. En sonunda Esed de oturduğu koltuktan inecektir."

Katılımcılardan Ahmet el Ayyam da yazdığı şiiri okuyarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk ordusuna ve milletine bugüne kadar yaptıkları ve yürüttükleri harekat için teşekkür etti.

Suriyelilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Barış Pınarı Harekatı, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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