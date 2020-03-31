Suriyelilerden kampanyaya destek - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Orhangazi'de yaşayan bazı Suriyeli mülteciler de maddi destekte bulunmaya başladı.



Orhangazi Belediyesi Mülteci İrtibat Bürosu ile irtibata geçen bazı Suriyeli mülteciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na para desteği yapmak istediklerini ifade etti. Öte yandan Suriyelilerden gelen bu talep ile birlikte Orhangazi'de Milli Dayanışma Kampanyası'nda kullanılan görsel Arapça olarak hazırlanıp farklı bölgelere yerleştirilmeye başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Orhangazi'de yaşayan Suriyeli mülteciler de bağışta bulunarak destek olmaya başladı. Suriye'de devam eden savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Orhangazi'ye yerleşen Suriyeli Mülteciler Ziraat Bankası Orhangazi Şubesine giderek belirlenen bağış hesaplarına bağışların yapmaya başladı. Orhangazi Belediyesi Mülteciler İrtibat Bürosu yetkilisi Hüseyin Altun'un tercümanlığında bankalara giden Suriyeli mülteciler "Türkiye'nin zor günlerde kendilerine her zaman sahip çıktığını belirterek, bizler de elimizden geldiği kadar bu kampanyaya destek olmaya çalışıyoruz. Türk insanı ve Türkiye Cumhuriyeti bizlere her zaman sahip çıktı. Şimdi bizde gücümüz ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz" diyerek banka hesaplarına para yatırdı. - BURSA