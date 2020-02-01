Suriyelilerden Türk askerine teşekkür - Son Dakika

Suriyelilerden Türk askerine teşekkür
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Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
Terör örgütü PKK/ YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, "Bu duruma tanık olan Suriyeli kardeşimiz: "Türk askeri yanımıza geldi. Allah'a şükür bizi bu zulümden kurtardılar" diyerek teşekkür etti" denildi. - ANKARA
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