Suriyelilerden Türk askerine teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriyelilerden Türk askerine teşekkür - Son Dakika

Suriyelilerden Türk askerine teşekkür

6 saat önce

Terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor.

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Terör örgütü PKK/ YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor.


Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin baskı ve zulmünden kurtarılan Barış Pınarı bölgesinde hayat normale dönmeye devam ettiğine dikkat çekilerek, "Bu duruma tanık olan Suriyeli kardeşimiz: "Türk askeri yanımıza geldi. Allah'a şükür bizi bu zulümden kurtardılar" diyerek teşekkür etti" denildi. - ANKARA

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 05:02 Kaynak: İHA
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