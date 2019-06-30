Son Dakika Haberleri: Suriyelilere ait Tekstil atölyesi alev alev yandı
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Suriyelilere ait Tekstil atölyesi alev alev yandı

24 dakika önce

Suriyelilere ait Tekstil atölyesi alev alev yandıKİLİS(İHA)- Suriyelilere ait Tekstil atölyesinde yangın çıktı Kilis itfaiyesi yangına müdahale ediyor.

Suriyelilere ait Tekstil atölyesi alev alev yandı
KİLİS(İHA)- Suriyelilere ait Tekstil atölyesinde yangın çıktı Kilis itfaiyesi yangına müdahale ediyor.
Suriyelilere ait Tekstil atölyesi alev alev yandı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:01 Kaynak: İHA
Kilis, 3. Sayfa
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