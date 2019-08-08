Son Dakika Haberleri: Suriyelilere gıda yardımı
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Suriyelilere gıda yardımı

20 dakika önce

Londra merkezli yardım kuruluşu Muslim Hands (Müslüman Eller) tarafından İdlib ile Türkiye'de yaşayan Suriyeli ailelere 81 tır pirinç yardımında bulunuldu.

Suriyelilere gıda yardımı, System.String[]
Londra merkezli yardım kuruluşu Muslim Hands (Müslüman Eller) tarafından İdlib ile Türkiye'de yaşayan Suriyeli ailelere 81 tır pirinç yardımında bulunuldu.
Muslim Hands Başkanı Sayed Lakhte Hassan, yaptığı açıklamada, Suriyeli ailelere yardım için İngiltere, Fransa ve Güney Afrika'da yaşayan Pakistanlı Müslümanlar tarafından kampanya düzenlendiğini belirtti.
Türk yetkilileriyle gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında, toplanan yardımları AFAD ve Türk Kızılaya teslim ettiklerini bildiren Hassan, "Kısa sürede topladığımız 81 tır pirinci Türkiye'ye ulaştırdık. Bundan sonra da bu tür yardımlarımız devam edecek. Bize her konuda yardımcı olan Türk hükümetine, AFAD ve Türk Kızılaya teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Yardımların, Kurban Bayramı öncesi Suriye'nin İdlib kenti ile Hatay, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Kilis ve Gaziantep'teki ailelere ulaştırılacağı öğrenildi.
Türkiye, İdlib, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:58 Kaynak: AA
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