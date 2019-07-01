Son Dakika Haberleri: Suriyelilere plaj yasağına ret
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Suriyelilere plaj yasağına ret

37 dakika önce

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Suriyelilerin plajlara alınmamasına ilişkin kabul edilen karar, meclis toplantısında reddedildi.

Suriyelilere plaj yasağına ret, System.String[]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Suriyelilerin plajlara alınmamasına ilişkin kabul edilen karar, meclis toplantısında reddedildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:58 
Gazipaşa, Antalya, Ekonomi
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