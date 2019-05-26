Son Dakika Haberleri: Suriyelilere ramazan yardımı

Suriyelilere ramazan yardımı

57 dakika önce

Kilis'te, Ramazan bayramı öncesi Suriyelilere yardımlar sürüyor.

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Kilis'te, Ramazan bayramı öncesi Suriyelilere yardımlar sürüyor.

Dünya İslam Sağlık Birliği Suriye Koordinatörü ve Ensar Sevgi ve Kardeşlik Derneği Başkanı Yahya Öztürk, Ramazan Bayramı öncesi yardımlara devam ettiklerini ifade ederek, " Ramazan ayı boyunca değerli gönüldaşlarımızın katkılarıyla,140 Adet Market için alışveriş çeki veya kartı, 250 aileye gıda yardımı, Ramazan ayı içerisinde 12 ayrı yetim iftarı düzenledik. İhtiyaç sahibi Suriyelilere, yatak, yorgan, çamaşır makinesi yardımında bulunduk. Özürlü olanlara tekerlekli sandalye temin ederek dağıttık. Suriyeli yetim çocuklara bayram öncesi giydirerek onları sevindirdik. Tıbbi danışmanlık hizmeti gibi çalışmalar yapmış ve bu çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 04:01 Kaynak: İHA
Suriye, Kilis, Ramazan Bayramı, Yaşam
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