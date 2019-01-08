Suriyelilere Sahte Kimlik Belgesi Düzenleyen Şahıslara Operasyon: 7 Gözaltı
1 saat önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu şahıslara sahte kimlik belgesi, sahte nakil belgesi ve ikamet belgesi düzenledikleri tespit edilen 3'ü Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kimlik belgesi bulunmayan Suriye
uyruklu şahıslara sahte kimlik belgesi, sahte nakil belgesi ve ikamet belgesi düzenledikleri tespit edilen 3'ü Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre ülkemize giriş yapan ve kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu şahıslara sahte kimlik belgesi, sahte nakil belgesi ve ikamet belgesi düzenledikleri tespit edilen, 3'ü Suriye vatandaşı 7 şahsa operasyon düzenlendi. 3 işyeri, 6 ikamet olmak üzere toplam 9 adreste yapılan aramalarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen kimlik ve belgeler ele geçirildi.
Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:28 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı Verileri Açıklandı! Uyuşturucuyla Mücadelede Tarihi Rekor Kırıldı
Trump'tan ABD'nin Suriye'den Çekilme Kararına İlişkin Yeni Açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Terörü Bitirmeye Kararlıyız
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır