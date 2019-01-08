Son Dakika Haberleri: Suriyelilere Sahte Kimlik Belgesi Düzenleyen Şahıslara Operasyon: 7 Gözaltı

Suriyelilere Sahte Kimlik Belgesi Düzenleyen Şahıslara Operasyon: 7 Gözaltı

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu şahıslara sahte kimlik belgesi, sahte nakil belgesi ve ikamet belgesi düzenledikleri tespit edilen 3'ü Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Suriyelilere Sahte Kimlik Belgesi Düzenleyen Şahıslara Operasyon: 7 Gözaltı, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu şahıslara sahte kimlik belgesi, sahte nakil belgesi ve ikamet belgesi düzenledikleri tespit edilen 3'ü Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre ülkemize giriş yapan ve kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu şahıslara sahte kimlik belgesi, sahte nakil belgesi ve ikamet belgesi düzenledikleri tespit edilen, 3'ü Suriye vatandaşı 7 şahsa operasyon düzenlendi. 3 işyeri, 6 ikamet olmak üzere toplam 9 adreste yapılan aramalarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen kimlik ve belgeler ele geçirildi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:28 Kaynak: İHA

Kayseri, Suriye, 3. Sayfa
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