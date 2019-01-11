Suriyelilere Sahte Kimlik ve İkametgah Belgesi Düzenleyen 7 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
1 saat önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu şahıslara sahte kimlik belgesi, sahte nakil belgesi ve ikamet belgesi düzenledikleri tespit edilen 3'ü Suriye uyruklu 7 kişi...
Kayseri
İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, kimlik belgesi bulunmayan Suriye
uyruklu şahıslara sahte kimlik belgesi, sahte nakil belgesi ve ikamet belgesi düzenledikleri tespit edilen 3'ü Suriye uyruklu 7 kişi haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre Türkiye
'ye giriş yapan ve kimlik belgesi bulunmayan Suriye uyruklu şahıslara sahte kimlik belgesi, sahte nakil belgesi ve ikamet belgesi düzenledikleri tespit edilen, 3'ü Suriye vatandaşı 7 şahsa operasyon düzenlendi. 3 işyeri, 6 ikamet olmak üzere toplam 9 adreste yapılan aramalarda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen kimlik ve belgeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 03:34 Kaynak: İHA
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