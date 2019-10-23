Son Dakika Haberleri: Suriyelilere tarım yolu açıldı
Son Dakika Genel Suriyelilere tarım yolu açıldı

Suriyelilere tarım yolu açıldı

1 saat önce

Suriyelilere tarım yolu açıldı Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde tarımsal eğitim verilen bin Suriyeli sertifikalarını aldı Uluslararası Mülteciler Araştırma Merkezi, 10 bin Suriyeliye tarımsal eğitim verecekKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde tarımsal eğitim verilen...

Suriyelilere tarım yolu açıldı

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde tarımsal eğitim verilen bin Suriyeli sertifikalarını aldı

Uluslararası Mülteciler Araştırma Merkezi, 10 bin Suriyeliye tarımsal eğitim verecek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde tarımsal eğitim verilen bin Suriyeli törenle sertifikalarını aldı.

Uluslararası Mülteciler Araştırma Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Suriyelilerin tarım sektöründe istihdamı için eğitim verildi. Kahramanmaraş Valiliği ve İl Göl İdaresi Müdürlüğü'nün de desteklediği çalışmalar sonrası, eğitim alan bin Suriyeliye sertifikaları verildi. Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen toplantı sonrası konuşan Uluslararası Mülteciler Araştırma Merkezi Başkanı Mustafa Ekinci, istihdam sorunu olan tarım sektöründe Suriyelilerin de yer alacağını söyledi. Devam eden eğitimler sonunda yaklaşık 10 bin kişiye sertifika verileceğini söyleyen Ekinci, " Türkiye'de sıkıntı yaşadığımız istihdamlardan biri tarımsal istihdamdır. Tarım sektöründe çalışacak bugün işçi ve eleman bulamıyoruz. Özellikle bugün, Suriyeli kardeşlerimiz bu konuda mesleki ve teknik eğitim verip sertifikalandırıp tarımsal alana kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiyi Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'de eğiteceğiz ve tarımsal alana katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Suriyelilere tarım yolu açıldı

Kahramanmaraş, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 07:11 Kaynak: İHA
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