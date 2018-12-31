Son Dakika Haberleri: Suriyelilere Yardım

Suriyelilere Yardım

24 dakika önce

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaman Sivil Toplum Platformu tarafından temin edilen 2 tır un, Suriye'ye gönderildi.

Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karaman Sivil Toplum Platformu tarafından temin edilen 2 tır un, Suriye'ye gönderildi.

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, yardım kampanyaları süresince maddi ve manevi destek verenlere teşekkür etti.

Hayırlı hizmetler yapmaya devam edeceklerini söyleyen Eser, "Burada kardeşlerimiz maddi yönden desteklerini sağlarken, Ankara'da da siyasiler olarak bizler bütün dünya mazlumlarına ulaşmaya, onların sesi, vicdanı olmaya devam ediyoruz. Rabb'im bize güç kuvvet verdikçe bu yolda gücümüz yettiği kadar mücadele edeceğiz. Rabb'im mazlumların yanında olanlara yardım edecektir. İmanımızın gereği biz buna inanırız. İnşallah yolumuz açık olacaktır." dedi.

Karaman Sivil Toplum Platformu adına açıklama yapan İHH İnsani Yardım Vakfı Karaman Temsilcisi Raşit Bayrak da Suriye'deki savaş nedeniyle bugüne kadar 67 tır yardım gönderildiğini belirtti.

Bayrak, "Karaman'daki hayırsever vatandaşların iş birliği ile bugün 68. ve 69. tırlarımızı gönderiyoruz. Bin çuvaldan oluşan 2 tır un hayırseverlerimiz adına gidecek. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün okullarımızdan velilerimiz ve öğrencilerimizin desteği oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Daha sonra un yüklü 2 tır, dualarla Suriye'ye uğurlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:42 Kaynak: AA

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