Son Dakika Haberleri: Suriyelilere yardım bahanesiyle dolandırıcılığa suç duyurusu
Son Dakika Güncel Suriyelilere yardım bahanesiyle dolandırıcılığa suç duyurusu - Son Dakika

Suriyelilere yardım bahanesiyle dolandırıcılığa suç duyurusu

6 saat önce

Başkentte devlet büyüklerinin adını kullanarak Suriyelilere yardım edecekleri bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Suriyelilere yardım bahanesiyle dolandırıcılığa suç duyurusu, System.String[]

Başkentte devlet büyüklerinin adını kullanarak Suriyelilere yardım edecekleri bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Adalet Sarayına gelen bir grup vatandaş, dolandırıldıkları gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sundu.

Söz konusu dilekçede, şüpheli S.Ş'nin kendisini MİT personeli gibi tanıtarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini görevlendirdiğini söyleyip aralarında Suriyelilerin de olduğu vatandaşlardan para topladığı ifade edildi.

Şüphelinin, Suriyelilere Türk vatandaşlığına geçişte kolaylık ve pasaport alımında kolaylık sağlayacakları vaadinde bulundukları belirtildi.

Dilekçede, kimlik bilgisine yer verilen şüphelinin ve bağlantılı olduğu kişilerin eylemleri nedeniyle cezalandırılmaları talep edildi.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:08 Kaynak: AA
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