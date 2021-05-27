Suriyelilere yardım için bölgeye gittiğini savundu, katliam görüntülerine montaj dedi - Son Dakika

Suriyelilere yardım için bölgeye gittiğini savundu, katliam görüntülerine montaj dedi

DEAŞ'ın sözde 'eğitim bakan yardımcısı'nın yargılanmasına devam edildi

SAKARYA - DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen ve Sakarya'da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D.'nin yargılanmasına devam edildi. Esir aldığı kişileri vahşice katlettiği görüntülerin montaj olduğunu savunan şahıs, Suriyeli insanlara yardım için bölgeye gittiğini iddia etti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 31 Aralık 2020 tarihinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda; 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve 8 Ocak 2021 tarihinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 7'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sakarya'da yakalanarak tutuklanan Ürdün uyruklu A.Z.A.A.D. isimli şahsın DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'ta hakim olduğu bölgelerde 2014-2017 yılları arasında tüm eğitim kurumlarından sorumlu sözde "eğitim bakan yardımcısı" olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahsın, yine aynı bölgelerde esir aldığı kişileri vahşice katlettiği ve bu eylemlerin görüntülerini kaydederek sosyal medya platformlarında da yayınladığı belirlendi. Öte yandan, 8 Ocak 2021 tarihinde tutuklanarak cezaevine sevk edilen şahsın üzerinden gözaltında olduğu süreç içerisinde kendi fotoğrafının bulunduğu Irak ve Suriye kimlikleri de çıkmıştı.

Yargılanmasına devam edildi

Tutuklu sanık A.Z.A.A.D. hakkında 'anayasayı ihlal' ve 'anayasayı ihlal suçunu işlemek için tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın 2'nci celsesi bugün görüldü. Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya sanık A.Z.A.A.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Avukatlarının duruşma salonunda hazır bulunduğu davada, tutuklu sanık tercüman yardımıyla savunmasını gerçekleştirdi.

DEAŞ'e katıldım, 2017'de ayrıldım

DEAŞ'e katıldığını ancak 2017 yılında da ayrıldığını ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde vahşice insanları katlettiği görülen şahıs kimseyi öldürmediğini iddia ederek, "Videoda ben varım ama şahsı öldürmedim. DEAŞ içerisinde sorumlu değilim. DEAŞ'e katıldım ama 2017 yılında ayrıldım, bu videoya katılmam da zorlama sonucu oldu. Amacım Esad rejimine karşı çıkmaktı. Bakan yardımcılığı yapmadım. İfade verirken bakan yardımcısına bağlı olarak çalıştığımı kastetmiştim, ifadem alınırken yanlış yazılmış ve huzurunuzda düzeltiyorum. Sorumlu olduğum için Glock silah verilmedi hemen hemen DEAŞ'lıların bütün hepsinde bu silah vardır" dedi.

İnfaz videosunun montaj olduğunu savundu

Hakkında yayınlanan infaz videosunun montaj olduğunu iddia eden A.Z.A.A.D. ifadesinin devamında, "İnfaz videosu ile ilgili metni okumamın ardından elime bıçak verildi. Kişinin boğazına dayamam söylendi ve bu esnada bıçak kişinin boğazındayken görüntü alındı. Daha sonrasında başka birisi gelerek şahsın boğazını kesti. Ben bıçağı kullanmadım, kan damlatmadım. Görüntüler montajdır" diye konuştu.

Duruşma 13 Temmuz'a ertelendi

Sanığın tutukluluk halinin devamı ve eksik hususların giderilmesi istenirken, sanığın avukatları ise görüntülerin montaj olup olmadığı konusunda rapor alınmasını ve tahliyesini talep etti. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve görüntülerin montaj iddiası üzerine rapor alınmasına karar veren heyet, duruşmayı 13 Temmuz tarihine erteledi.