Son Dakika Haberleri: Suriyelilere 'yol izin belgesi' uyarısı
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Suriyelilere 'yol izin belgesi' uyarısı

40 dakika önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kayıtlı oldukları ilden başka bir kente gitmek isteyen Suriyelilerin, yol izin belgesi almasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Suriyelilere 'yol izin belgesi' uyarısı, System.String[]
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kayıtlı oldukları ilden başka bir kente gitmek isteyen Suriyelilerin, yol izin belgesi almasının zorunlu olduğunu bildirdi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:47 
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