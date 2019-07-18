Suriyelilere 'yol izin belgesi' uyarısı
40 dakika önce
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kayıtlı oldukları ilden başka bir kente gitmek isteyen Suriyelilerin, yol izin belgesi almasının zorunlu olduğunu bildirdi.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kayıtlı oldukları ilden başka bir kente gitmek isteyen Suriyelilerin, yol izin belgesi almasının zorunlu olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:47
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