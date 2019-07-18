Suriyelilere 'yol izin belgesi' uyarısı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kayıtlı oldukları ilden başka bir kente gitmek isteyen Suriyelilerin, yol izin belgesi almasının zorunlu olduğunu bildirdi.

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