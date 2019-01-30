Son Dakika Haberleri: Suriyelilere Yönelik Misafirperverliğiyle Türkiye Herkese Örnektir"

Suriyelilere Yönelik Misafirperverliğiyle Türkiye Herkese Örnektir"

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, "Özellikle Suriyelilere yönelik misafirperverliğiyle Türkiye herkese örnek olacak niteliktedir.

Suriyelilere Yönelik Misafirperverliğiyle Türkiye Herkese Örnektir
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Mirjana Spoljaric Egger, "Özellikle Suriyelilere yönelik misafirperverliğiyle Türkiye herkese örnek olacak niteliktedir." dedi.

Egger başkanlığındaki BM heyeti, çeşitli temas ve ziyaretlerinde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Ziyaret kapsamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret eden Egger, kentte misafir edilen Suriyelilere ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Egger, kentte yürütülen UNDP destekli programları yerinde inceleme fırsatı bulduklarını ve yapılan çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Göreve başladıktan sonra ikinci kez Türkiye'ye geldiğini anımsatan Egger, Türkiye ile ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde iş birliklerinin bulunduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın, en fazla sığınmacının bulunduğu kentlerin başında geldiğine dikkati çeken Egger, burada belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttükleri projeler olduğuna değindi.

BM tarafından yürütülen projeleri yerinde inceleme imkanı bulduğunu dile getiren Egger, şöyle konuştu:

"Bu sabah birkaç projeyi ziyaret etme imkanım oldu. Özellikle UNDP programında geçmişte çalıştığımız ortaklarımızla da görüştük. Bundan ziyadesiyle etkilendim. Özellikle çok sayıda Suriyeli mültecinin entegrasyonu, bütünleşmesinin sağlanmasını ve sorunlarla yüzleşmesini sağlamada yaşadığınız zorlukları yerinde görme imkanı buldum. Özellikle Suriyelilere yönelik misafirperverliğiyle Türkiye herkese örnek olacak niteliktedir. Burada tanıştığım insanların tevazu ve çalışkanlıkları beni çok etkiledi. Çok da memnun etti."

"Biz konuşurken onlar ölüyor"

Vali Abdullah Erin, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, BM temsilcilerini bölgede daha çok görmek istediklerini kaydetti.

Şanlıurfa'nın 2 milyon nüfusu olduğunu dile getiren Erin, yaklaşık 550 bin de Suriyeli bulunduğunu aktardı.

BM'nin, Suriye'de yaşanan insanlık dramına karşı daha aktif ve farklı bir görev almasını beklediklerini ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Suriye'de yarım milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Şehirler yerle bir oldu, insanların aileleri dağıldı ama buna rağmen insanlık bir şey yokmuş gibi gözünü kapatıyor. Bir an önce Suriye'de yaşanan sıkıntıların sona ermesini temenni ediyoruz. Demokrasiden, insan haklarından, merhametten bahseden büyük devletlerin de yaşanan sorunların bitmesini dilemesini arzu ediyoruz. Hemen yanı başımızda göz göre göre insanlık ölüyor. Biz konuşurken onlar ölmeye devam ediyor. İnsanların hayatından daha kıymetli ne olabilir? Hangi stratejik çıkar, çocukların hayatından daha değerli olabilir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:24 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum, Poşetin Ardından Pet Şişe Kullanımını da Azaltmak İçin Harekete Geçti Avustralyalı Giyim ve Aksesuar Markası Forever New, Türkiye'den Ayrılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Reis' Esprisiyle Ünlü Oyuncuyu Güldürdü Galatasaray'ın Aylardır Peşinden Koştuğu Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye Önerildi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 23:24:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyelilere Yönelik Misafirperverliğiyle Türkiye Herkese Örnektir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]