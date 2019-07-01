Suriyelilere yönelik provokatif paylaşım yapan 5 kişi yakalandı
36 dakika önce
Sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:55 Kaynak: İHA
Sosyal medya üzerinden Suriyelilere yönelik provokatif paylaşımlarda bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Provokatörlere yönelik soruşturma devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece
'de 29 Haziran'da Suriyeli mültecilere yönelik yaşanan olaylar ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda, sosyal medya üzerinden "ülkemdeSuriyeliistemiyorum", "Suriyelilerdefolsun" başlıkları altında provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen 18 hesaptan İstanbul'da yaşayan 9 şahsın yakalanmasına yönelik 30 Haziran günü operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 5 şahıs gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem yapıldı.
(İHA)
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