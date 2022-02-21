Üye Girişi
Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı

21.02.2022 13:29

- Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi darp ederek çektikleri videoyu ailelerine göndererek fidye isteyen 5 şüpheli tutuklandı.

- Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı

VAN - Van'da Suriye uyruklu 2 kişiyi darp ederek çektikleri videoyu ailelerine göndererek fidye isteyen 5 şüpheli tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Başkale KOM Takip Timi, Van KOM Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan araştırmada 17 Şubat 2022 günü saat 09.00 sıralarında 2 Suriye uyruklu şahsı zorla alıkoyarak darp eden, video çekip ailesine göndererek şantajla fidye isteyen, silahla gasp eden, tehdit edip yaralayan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, kimlikleri tespit edilen şüphelilerden K.O., F.A., F.B., E.A. ve S.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli 5 şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı
Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı
Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı

YORUMLAR
500
Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı Suriye uyruklu 2 kişiyi tehditle alıkoydukları iddiasıyla 5 zanlı tutuklandı FİDYE İÇİN KAÇIRILAN 2 SURİYELİ, JANDARMANIN OPERASYONUYLA KURTARILDI FİDYE İÇİN KAÇIRILAN 2 SURİYELİ, JANDARMANIN OPERASYONUYLA KURTARILDI Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı

Jandarma, Başkale, Suriye, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:26 Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski her gün yaşanıyor
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
13:01 Emeklilere ilaç gibi gelecek müjde: Bayram ikramiyeleri artıyor, toplam 4 bin TL'ye çıkabilir!
12:56 Yargıtay Gezi ve Çarşı davalarının ayrılmasına karar verdi! Osman Kavala cezaevinde kalmaya devam edecek
10:43 Elektrik zammı KOAH hastalarını da vurdu! Günde 14 saat solunum cihazına bağlanmak zorundalar!
12:37 Türkiye'nin yükselen yıldızı! Pandemi, kriz dinlemedi 12 ayda 21 yeni şube, 2 fabrika açtı
12:25 Kremlin: Kimseyi öldürmek, sürgüne göndermek gibi bir planımız yok! ABD iddiaları yalan
12:09 Türkiye'nin 4. GSM operatörü Mart ayında hizmet vermeye başlıyor: Adı NETGSM olacak!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 13:38:19. #1.11#
SON DAKİKA: Suriyelileri darp edip fidye isteyen 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement